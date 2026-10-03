Ligue des nations : Portée par ses anciennes gloires, la Belgique domine aisément la Turquie

Vaincue par la France lundi (0-1), la Belgique a renoué avec la victoire, ce vendredi, contre la Turquie (3-0) et occupe désormais la place de dauphin des Bleus dans ce Groupe B de la Ligue des nations. Pourtant, tout n’a pas été si simple pour les Diables Rouges face à Arda Güler et sa bande. Mais les locaux, devant leur public présent en nombre au stade Maurice-Dufrasne (qui accueille les matches du Standard de Liège), s’en sont remis aux anciennes gloires de la sélection.



Lukaku plus que jamais meilleur buteur des Diables Rouges



Kevin de Bruyne, en grande difficulté lors de la Coupe du monde, a mis son équipe sur de bons rails avant la fin du premier quart d’heure. Servi par Dodi Lukebakio, le meneur du Napoli a éliminé un défenseur turc avant de conclure d’une frappe puissante à ras de terre (1-0, 10’). Piqués au vif, les visiteurs ont réagi en se créant les plus belles opportunités. Assez maladroits devant le but, ils ne sont toutefois pas parvenus à trouver le chemin des filets.



À l’heure de jeu, le numéro 7 belge s’est offert un doublé sur une sublime frappe depuis l’extérieur de la surface, qui a terminé sa course dans la lucarne d’Uğurcan Çakır (2-0, 59’). Les minutes se sont ensuite écoulées, sans que les joueurs de Vincenzo Montella ne parviennent à tromper un Senne Lammens rassurant en l’absence de Thibaut Courtois.



La belle soirée des anciennes gloires s’est poursuivie avec l’entrée en jeu de Romelu Lukaku à la place de Lukebakio. Désormais remplaçant de luxe, l’ancien buteur de l’Inter s’est offert sa 94e réalisation sous le maillot belge, le tout en 134 sélections. Trouvé sur un centre à ras de terre par Charles de Ketelaere, le natif d’Anvers a assuré avec un plat du pied plein de sang-froid (3-0, 76’).



Six points sur neuf pour les protégés du néo sélectionneur Mark van Bommel. Des débuts satisfaisants, avant de retrouver la France, lundi prochain, cette fois-ci au Stade de France. Un match qui pourrait s’avérer décisif dans ce Groupe B, d’autant plus qu’il ne restera plus que deux journées à disputer à l’issue de cette trêve internationale.