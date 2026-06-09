Drame à Sabodala : Un éclair mortel foudroie un homme et son bétail

L’éleveur Manga Diallo a perdu la vie dans la soirée du lundi 8 juin 2026 après avoir été frappé par la foudre dans le village de Sountoucolon, situé dans la commune de Sabodala, département de Saraya.







Le drame selon les informations s’est produit aux environs de 19 heures dans un hameau de culture où résidait la victime. Alors qu’une pluie s’abattait sur la zone, Manga Diallo s’affairait à attacher ses vaches pour les mettre à l’abri lorsqu’un violent éclair l’a atteint de plein fouet. La décharge électrique lui a été fatale sur le coup, tuant également une vache dont il tenait les cornes au moment de l’impact.





Après les formalités d’usage, la victime a été inhumée ce mardi matin aux environs de 10 heures dans son village natal.

