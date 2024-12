Drame à Talibadji/Goudiry : un élève tué dans un accident, plusieurs blessés enregistrés

Un grave accident de la route s'est produit hier lundi à Talibadji, un village situé à environ 30 kilomètres de Goudiry (Sénégal oriental), causant la mort d'un élève et faisant plusieurs blessés parmi les passagers. Le véhicule accidenté transportait sept (7) élèves du village de Kothiary et leurs trois professeurs, selon des informations recueillies par APS.



Les élèves et leurs enseignants revenaient d'une compétition de génie en herbe organisée entre les écoles du département de Goudiry. Ce voyage, qui devait marquer un moment de partage et de célébration du savoir, s'est tragiquement terminé sur une note sombre.



Selon les témoignages, l'accident s'est produit lorsque le chauffeur du véhicule a tenté d'éviter un animal errant sur la route, perdant ainsi le contrôle du véhicule. La manœuvre a conduit au drame, laissant une communauté entière sous le choc, indique l'APS.



Une enquête a été ouverte.