Drame au Parcelles Assainies: Un émmigré battu à mort par des jeunes

Insa Sané, un Sénégalais vivant en Angleterre, ne reverra plus son pays d’accueil ni sa femme, une Anglaise nommée Sarah. Et pour cause, il a été sauvagement battu à mort par un groupe de jeunes, au détour d’une virée nocturne.



Selon Les Échos, la victime, qui séjournait au Sénégal, a été prise à partie par ses bourreaux lors d’une bagarre. Malmené et gravement blessé, elle s’affale brusquement sur le sol, agonisant dans la rue des Parcelles Assainies. Il sera acheminé à l’Hôpital général de Grand-Yoff où il rendra l’âme, avec le pied droit cassé, l'arcade sourcilière ouverte et un traumatisme crânien.



Le motif du bagarre n’est pas encore connu. La police traque les agresseurs non identifiés de l’immigré qui ont pris la poudre d'escampette. Ils sont activement recherchés.