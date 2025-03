Drame en mer à Kafountine : six (6) morts en mars, les pêcheurs réclament une base navale

Le mois de mars 2025 a été particulièrement meurtrier pour la communauté des pêcheurs de Kafountine, en Casamance. En l’espace de quelques semaines, six (6) personnes ont perdu la vie en mer, dont cinq (5) pêcheurs victimes de deux accidents de pirogues et un jeune manutentionnaire noyé alors qu’il travaillait sur un débarquement de poisson, informe Libération.



Selon le Comité local des pêcheurs artisanaux (Clpa), qui a dressé ce bilan, le premier drame s’est produit lorsque deux pirogues sont entrées en collision, causant la mort de plusieurs pêcheurs. Un second accident est survenu lorsque qu’une pirogue a chaviré à l’embouchure, alourdissant encore le bilan.



« Au total, cinq pêcheurs sont morts noyés. Heureusement, cinq autres ont eu la vie sauve grâce au port de leurs gilets de sauvetage », a précisé Abdoulaye Demba, coordonnateur du Clpa. En plus des pertes enregistrées lors des accidents de pirogues, un autre drame est survenu avec la noyade d’un jeune manutentionnaire.



« Il travaillait sur les pirogues qui débarquaient leurs poissons au retour de leurs parties de pêche », a expliqué M. Demba. Face à ces drames récurrents en haute mer, le Comité local des pêcheurs artisanaux tire la sonnette d’alarme et plaide pour des mesures urgentes afin de sécuriser la navigation.



« En attendant l'organisation d'une rencontre de sensibilisation, nous plaidons pour la construction d'une base navale à Kafountine afin de prévenir ces accidents tragiques qui surviennent trop souvent en mer », a insisté Abdoulaye Demba. Les pêcheurs espèrent que cet appel sera entendu par les autorités, afin d’éviter d’autres pertes humaines dans cette zone où l’activité halieutique est essentielle pour de nombreuses familles.