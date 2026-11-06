Drame en mer à Louga : 4 personnes perdent la vie dans l'échouement d'une pirogue à Tébène 2

Un drame maritime s'est produit au niveau du littoral du département de Kébémer, dans la région de Louga (Nord-ouest). Une pirogue transportant des candidats à l'émigration clandestine s'est échouée à hauteur du village de Tébène 2, une localité située dans la commune de Thiéppe. Les premières constatations établies sur les lieux du drame font état d'un bilan provisoire de quatre victimes décédées.



Les survivants de cette embarcation ont pris la fuite immédiatement après l'échouement. Les recherches et investigations se poursuivent sur place pour retrouver d'éventuels rescapés et faire la lumière sur cet événement.