Affaire de fraude bancaire : les enquêteurs du Plateau mettent la main sur des véhicules de luxe et des faux permis américains

Le commissariat d’arrondissement du Plateau a déféré, ce vendredi 6 novembre 2026, le sieur M. El B. Ciss au parquet de Dakar. L'individu fait l'objet de poursuites pour « escroqueries en ligne, faux et usage de faux en écriture privée de banque et de commerce, ainsi que faux et usage de faux portant sur des documents administratifs ».



L'interpellation du mis en cause, âgé de 26 ans et résidant à la Sicap Foire, fait suite à une alerte lancée le 2 novembre 2026 par un commerçant du Plateau. L'auteur de la plainte a signalé des achats réguliers de marchandises sur une plateforme en ligne, réglés au moyen d'une carte bancaire dont les paiements faisaient l'objet de contestations auprès de l'établissement Ecobank par le véritable titulaire.



Les investigations conduites par la brigade de recherches et la perquisition du domicile du suspect ont permis la découverte d'un important matériel et de pièces administratives suspectes. Les éléments de la police ont saisi une voiture de marque Chevrolet Camaro, des ordinateurs portables, des téléphones haut de gamme, du parfum de luxe, des cartes d'accès d'hôtel et des actes de vente de véhicules Porsche Macan d'une valeur de 28 200 000 F CFA et Range Rover.



Les limiers ont également saisi des ordres de virement bancaire d'un montant global de plus de 160 000 000 F CFA. Les vérifications opérées auprès de la Banque Atlantique et d'Ecobank ont révélé l'inexistence des sommes figurant sur les ordres de virement et l'absence de compte au nom du suspect chez Ecobank.



Les enquêteurs ont en outre trouvé des permis de conduire internationaux américains au domicile de l'intéressé. Le suspect a d'abord prétendu avoir séjourné durant trois ans aux États-Unis avant de passer aux aveux après la constatation de l'absence de tout mouvement hors du territoire national. L'homme a cherché à justifier son niveau de vie par des gains issus de transactions en cryptomonnaie.

Le commissariat d’arrondissement du Plateau a déféré, ce vendredi 6 novembre 2026, le sieur M. El B. Ciss au parquet de Dakar. L'individu fait l'objet de poursuites pour escroqueries en ligne, faux et usage de faux en écriture privée de banque et de commerce, ainsi que faux et usage de faux portant sur des documents administratifs.



L'interpellation du mis en cause, âgé de 26 ans et résidant à la Sicap Foire, fait suite à une alerte lancée le 2 novembre 2026 par un commerçant du Plateau. L'auteur de la plainte a signalé des achats réguliers de marchandises sur une plateforme en ligne, réglés au moyen d'une carte bancaire dont les paiements faisaient l'objet de contestations auprès de l'établissement Ecobank par le véritable titulaire.



Les investigations conduites par la brigade de recherches et la perquisition du domicile du suspect ont permis la découverte d'un important matériel et de pièces administratives suspectes. Les éléments de la police ont saisi une voiture de marque Chevrolet Camaro, des ordinateurs portables, des téléphones haut de gamme, du parfum de luxe, des cartes d'accès d'hôtel et des actes de vente de véhicules Porsche Macan d'une valeur de 28 200 000 F CFA et Range Rover.



Les limiers ont également saisi des ordres de virement bancaire d'un montant global de plus de 160 000 000 F CFA. Les vérifications opérées auprès de la Banque Atlantique et d'Ecobank ont révélé l'inexistence des sommes figurant sur les ordres de virement et l'absence de compte au nom du suspect chez Ecobank.



Les enquêteurs ont en outre trouvé des permis de conduire internationaux américains au domicile de l'intéressé. Le suspect a d'abord prétendu avoir séjourné durant trois ans aux États-Unis avant de passer aux aveux après la constatation de l'absence de tout mouvement hors du territoire national. L'homme a cherché à justifier son niveau de vie par des gains issus de transactions en cryptomonnaie.