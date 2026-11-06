Immersion olympique : le ministère de l’Éducation nationale accueille les tout-petits de Diourbel aux JOJ Dakar 2026

Le ministère de l’Éducation nationale a accueilli à Dakar les jeunes élèves de l’école maternelle Momar Fall de Diourbel dans le cadre des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026. L'initiative fait suite à la diffusion d'une séquence dans laquelle ces enfants reproduisaient la tournée de la flamme olympique avec des moyens modestes.



Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a décidé d'offrir ce voyage dans la capitale aux élèves de l'établissement de Diourbel. Les enfants ont ainsi visité les installations sportives et participé aux animations de la compétition internationale.



Le ministère de l’Éducation nationale a rappelé son engagement à ouvrir les horizons des élèves et à favoriser l'épanouissement de la jeunesse à travers les grands événements sportifs nationaux.