Régularisation foncière à Thiès : le maire Mamadou Djitté engage la délivrance de titres de propriété à 500 foyers

La municipalité de Thiès-Ouest engage une opération de régularisation foncière en faveur de 500 familles du quartier Route de Dakar 2. Le maire de la commune, le docteur Mamadou Djitté, a officialisé le lancement du processus lors des Forums zonaux N2, regroupant les secteurs de Mbour 1, Mbour 2 et Sud Stade. Cette mesure permet aux résidents concernés d'obtenir leurs titres de propriété et met fin à plusieurs décennies d'insécurité juridique.



La démarche fait suite aux décisions conservatoires arrêtées par l'autorité municipale durant l'été 2026. Le maire de Thiès-Ouest, le docteur Mamadou Djitté, avait signé le 10 août 2026 un arrêté portant suspension de l'ensemble des transactions immobilières et des travaux de construction dans les zones de la Route de Dakar 1, 2 et extension pour une durée de quatre mois. La mesure visait l'établissement d'un état des lieux exhaustif des litiges domaniaux et la réorganisation de l'occupation des sols.



Toutes les cessions foncières et les chantiers subissaient une interdiction stricte durant cette période sous peine de nullité. Les services techniques et de contrôle de l'État, dont le Receveur des domaines, le Cadastre, la Division régionale de l'urbanisme et la Direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation des sols (DSCOS), avaient reçu notification