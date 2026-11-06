Coopérations sous-régionales : le Sénégal et le Niger échangent à Niamey sur la libre circulation des personnes et des biens

Le Premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zeine, a reçu le vendredi 6 novembre 2026 à Niamey le ministre sénégalais de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Cheikh Niang. Le chef de la diplomatie sénégalaise a transmis un message du président Bassirou Diomaye Faye destiné au président de la transition nigérienne, le général d’armée Abdourahamane Tiani.



L’émissaire sénégalais a réaffirmé la qualité des relations bilatérales entre les deux nations et présenté les condoléances des autorités sénégalaises après le décès du père du chef de l'État nigérien. Le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Cheikh Niang, a soulevé lors des échanges l'urgence d’intensifier la concertation politique entre la CEDEAO et l’AES dans la phase de reconfiguration géopolitique régionale.



Le ministre de l’Intégration africaine, Cheikh Niang, a défendu le maintien des solidarités ouest-africaines et la préservation de la libre circulation des personnes et des marchandises. Le représentant sénégalais a mis en avant l'importance des liens historiques ainsi que la convergence des aspirations des populations de la sous-région.