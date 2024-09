Drames de Mbour et Ndangalma : le Président Diomaye Faye présente ses condoléances aux familles éplorées

Ils sont nombreux les Sénégalais qui avaient commencé par émettre leur avis sur le silence du Président de la République et de son Premier ministre sur les évènements tragiques survenus à Ndangalma et Mbour. Au point que certains avaient investi les réseaux sociaux pour fustiger cette attitude.



En revanche, le communiqué du Conseil des ministre de ce mardi nous renseigne que "le Président de la République s’est incliné devant la mémoire des victimes du naufrage le dimanche 8 septembre 2024 d’une pirogue au large de Mbour et de l’accident de la route survenu le lundi 9 septembre 2024 dans la commune de Ndangalma dans le département de Bambey. Il a présenté les condoléances de la Nation aux familles éplorées et a souhaité un

prompt rétablissement aux blessés".



Le Président de la République a finalement délivré les Sénégalaises et Sénégalais qui attendaient donc ce message. Qui peut, certainement, contribuer à soulager les familles éplorées.