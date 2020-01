Drogue saisie au port de Dakar: la valeur marchande est évaluée à 92,6 milliards Fcfa

Le navire « Grande Nigéria », n'en finit plus de vomir de la cocaine au Port de Dakar où il est immobilisé depuis juin 2019. Et c'est un pactole de plusieurs milliards Fcfa qui échappe aux narcotrafiquants; En effet, la valeur marchande des trois premières saisies de drogues opérées au Port de Dakar est estimée à 92,6 milliards Fcfa. La première saisie de 238 kg drogue effectuée le 26 juin dernier vaudrait 19,040 milliards Fcfa. La deuxième saisie de 798 kg de cocaïne opérée le 29 juin 2019 est évaluée à 63,8 milliards. Et quant à la dernière saisie de 120 kg de drogue effectuée mardi 28 janvier 2020 est estimée à 9 milliards 600 millions de francs CFA.



La totalité de la drogue saisie sur le navire "Grande Nigeria" se vendrait sur le marché à 92,6 milliards Fcfa. La dernière saisie se trouvait dans le système de ventilation du même navire dans lequel 700 kilogrammes de cocaïne, planqués dans des véhicules, ont été saisis en juin dernier. La drogue y était-elle planquée depuis lors ? A-t-on glissé la marchandise dedans ? Des questions qui méritent d'être posées, quand on sait que le navire est sous scellé à Dakar depuis plus de 6 mois.