Ligue sénégalaise des droits de l’homme : Denis Ndour élu président pour un mandat de quatre ans

Changement à la tête de la Ligue sénégalaise des droits de l’homme (LSDH). À l’issue de son 3e Congrès consacré au renouvellement des instances, Denis Ndour a été élu président par consensus pour un mandat de quatre ans (février 2026 – février 2030). Il succède à Alassane Seck.
L’élection s’est tenue à la salle de conférence du centre médico-social de la Direction de l’administration pénitentiaire (DAP).
Dans son discours, le président sortant a mis l’accent sur l’action de l‘organisation auprès des populations œuvrant pour la promotion et la protection des droits humains au Sénégal, en Afrique et dans le reste du monde. Après 16 ans d’existence, la LSDH, a-t-il rappelé, continue de marquer son leadership au niveau national et continental par ses actions pour la cause du respect de la dignité humaine.
Durant ces quatre ans, Alassane Seck a souligné que son équipe a beaucoup travaillé sur les arrestations arbitraires, les détenus politiques, les délits d’opinion, les atteintes à la liberté d’expression et de manifestation, les conditions carcérales et la réinsertion des détenus. L’organisation s’est également impliquée dans la transparence des processus électoraux à travers le COSCE, dans les combats de la société civile sur des questions d’intérêt national, ainsi que dans la production de rapports alternatifs destinés à la Commission africaine des droits de l’homme et à l’Examen périodique universel (EPU).
Prenant la parole, Denis Ndour, a tenu à rappeler l’importance, la pertinence et la place que les organisations de la société civile, des organisations spécialisées en matière de droits Humains et particulièrement la LSDH jouent pour combattre l‘impunité, renforcer la démocratie, la bonne gouvernance, l‘Etat de droit et le respect des droits fondamentaux consacrés dans notre constitution.
Dans un contexte économique et socio-politique qu’il juge « tendu », le nouveau président compte durant ce mandat dans un esprit d’équipe, faire de la LSDH une « organisation qui non seulement continue de rester constante dans ses positions de principes de défense de la charte fondamentale mais aussi et surtout va mettre l ‘accent sur les droits économiques sociaux et culturels en vue d’une participation effective pour l’amélioration des conditions de vie des plus démunis ».
Dans ce sens, il compte travailler avec des « points focaux régionaux, avec les populations à la base, les jeunes, les femmes, les universités et les instituts ».
VOICI LE NOUVEAU BUREAU DE LA LSDH 2026-2030
PRÉSIDENT DENIS NDOUR
VICE-PRÉSIDENT PAPE SALL
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL JOSEPH BAGNE FAYE
CHARGÉ de la FORMATION (promotion des droits humains) DAOUDA DIAGNE
CHARGÉ des FINANCES MATAR DIOUF
SECRÉTAIRE A L’ORGANISATION MARVIN REBEIZ
CHARGÉ des questions juridiques (protection des droits humains) AMATH THIAM
CHARGÉE de la Commission Scientifique et stratégique Mme. AWA MBENGUE
CHARGÉS de la Commission Communication et Partenariat
Mme. COUMBA NDAO et IBRAHIMA COLY
CHARGÉS de la Commission Mobilisation et des Points Focaux régionaux
SIDY MBAYE et PAUL LÉON NDIAYE
PRÉSIDENTS D’HONNEUR ALASSANE SECK et Maitre ASSANE DIOMA NDIAYE
