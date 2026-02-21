Saudi Pro League : Al Nassr s'empare seul de la première place, Cristiano Ronaldo s’offre un doublé

Un doublé de Cristiano Ronaldo a permis à Al Nassr de vaincre Al Hazem 4-0 lors de la 22e journée de la Saudi Pro League. Et comme à son habitude, Cristiano Ronaldo a fait la différence. À la 14e minute, le premier tournant du match est survenu grâce à une passe en profondeur millimétrée de Kingsley Coman, mettant Ronaldo en situation de face-à-face.



L'attaquant portugais a conclu d'une frappe du gauche, en angle fermé, le ballon passant juste à côté du gardien Al Hazem. La VAR a d'abord vérifié l'absence de hors-jeu, mais a rapidement confirmé le but, donnant l'avantage à Al Nassr.



Ronaldo a failli doubler la mise quelques minutes plus tard. Il a trompé le gardien adverse, mais a été victime d'une faute au moment crucial. Cependant, la pression d'Al Nassr ne s'est pas relâchée. Ils ont maintenu leur domination offensive et ont contraint Al Hazem à se replier en défense.



Avant la mi-temps, Al Nassr inscrivait un deuxième but par Coman, sur une passe décisive de João Félix. En seconde période, les visiteurs tentaient de lancer des contre-attaques. Cependant, la défense d'Al Nassr, bien organisée, ne laissait que peu d'espace à ses adversaires. Avant qu'Al Hazem ne puisse réduire l'écart, l'équipe locale marquait son troisième but par Angelo Gabriel à la 77e minute.



À la 79e minute, le scénario du premier but a failli se répéter. Une passe en profondeur a lancé Ronaldo en profondeur. Il a contrôlé le ballon avec précision et a conclu du pied gauche, signant ainsi son doublé. Le stade Al-Awwal a explosé de joie. Ce but a également scellé la victoire de l'équipe locale.



Les deux buts inscrits contre Al Hazem ont porté le total de Ronaldo à 964 buts en carrière. À noter que le premier but était son 500e but après avoir fêté ses 30 ans un chiffre qui témoigne d'une rare constance dans le football de haut niveau.



Grâce à cette victoire, Al Nassr se hisse à la première place du classement de la Saudi Pro League avec 55 points, suivi de près par Al Hilal, qui compte un point de moins.



Avec ZNews