PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Saudi Pro League : Al Nassr s'empare seul de la première place, Cristiano Ronaldo s'offre un doublé



Saudi Pro League : Al Nassr s'empare seul de la première place, Cristiano Ronaldo s’offre un doublé
Un doublé de Cristiano Ronaldo a permis à Al Nassr de vaincre Al Hazem 4-0 lors de la 22e journée de la Saudi Pro League. Et comme à son habitude, Cristiano Ronaldo a fait la différence. À la 14e minute, le premier tournant du match est survenu grâce à une passe en profondeur millimétrée de Kingsley Coman, mettant Ronaldo en situation de face-à-face.
 
L'attaquant portugais a conclu d'une frappe du gauche, en angle fermé, le ballon passant juste à côté du gardien Al Hazem. La VAR a d'abord vérifié l'absence de hors-jeu, mais a rapidement confirmé le but, donnant l'avantage à Al Nassr.
 
Ronaldo a failli doubler la mise quelques minutes plus tard. Il a trompé le gardien adverse, mais a été victime d'une faute au moment crucial. Cependant, la pression d'Al Nassr ne s'est pas relâchée. Ils ont maintenu leur domination offensive et ont contraint Al Hazem à se replier en défense.
 
Avant la mi-temps, Al Nassr inscrivait un deuxième but par Coman, sur une passe décisive de João Félix. En seconde période, les visiteurs tentaient de lancer des contre-attaques. Cependant, la défense d'Al Nassr, bien organisée, ne laissait que peu d'espace à ses adversaires. Avant qu'Al Hazem ne puisse réduire l'écart, l'équipe locale marquait son troisième but par Angelo Gabriel à la 77e minute.
 
À la 79e minute, le scénario du premier but a failli se répéter. Une passe en profondeur a lancé Ronaldo en profondeur. Il a contrôlé le ballon avec précision et a conclu du pied gauche, signant ainsi son doublé. Le stade Al-Awwal a explosé de joie. Ce but a également scellé la victoire de l'équipe locale.
 
Les deux buts inscrits contre Al Hazem ont porté le total de Ronaldo à 964 buts en carrière. À noter que le premier but était son 500e but après avoir fêté ses 30 ans un chiffre qui témoigne d'une rare constance dans le football de haut niveau.
 
Grâce à cette victoire, Al Nassr se hisse à la première place du classement de la Saudi Pro League avec 55 points, suivi de près par Al Hilal, qui compte un point de moins.

Avec ZNews
Moussa Ndongo

Samedi 21 Février 2026 - 23:06


