Le directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama, a interpellé les autorités publiques ce 20 novembre, à l’occasion de la Journée internationale de l’enfant, sur la situation précaire des jeunes pensionnaires des écoles coraniques traditionnelles. Sur ses réseaux sociaux, le défenseur des droits humains a rappelé l’urgence de concrétiser les réformes promises pour encadrer ces établissements.



Selon le responsable de l’organisation de défense des droits humains, la situation demeure critique pour des milliers de mineurs à travers le pays. « En ce jour, 20 novembre, Journée internationale de l’enfant, plus de 100 mille enfants talibés, privés de tous les droits, attendent que l’État tienne ses engagements : adoption d’une loi sur le statut des daaras et leur modernisation », a déclaré Seydi Gassama.