Droits humains : le Forum du justiciable alerte l'ONU sur la santé critique de détenus au Sénégal

Face à l'état de santé alarmant de plusieurs détenus hospitalisés au Pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec, l'ONG Forum du justiciable a officiellement saisi Robert Kotchani, représentant régional du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme pour l'Afrique de l'Ouest.



Dans une lettre datée du 9 décembre 2025, le président de l'organisation, Babacar Ba a dénoncé de « graves violations du droit à la santé » appelant à une intervention urgente de l'instance internationale.



Le Forum du justiciable a rappelé que la question du traitement des détenus, en particulier ceux impliqués dans des dossiers politiquement sensibles, continue de susciter un vif débat au Sénégal. Malgré les multiples alertes de la société civile, la situation de certains prisonniers gravement malades reste préoccupante.



Au centre de ce signalement selon « Les Echos », figurent plusieurs personnalités actuellement sous surveillance au Pavillon spécial, dont Farba Ngom, Maodo Malick Mbaye, Mabintou Diaby et Khadim Ba. L'ONG affirme que leur état de santé est « gravement compromis » et « incompatible avec le maintien en détention », nécessitant un suivi médical constant impossible à garantir en milieu carcéral, même médicalisé. Babacar Ba a insisté sur le fait que le droit à la santé des personnes privées de liberté est une obligation internationale à laquelle le Sénégal a souscrit.



Dans sa correspondance adressée à Robert Kotchani, Représentant régional du Haut-Commissaire, le Forum du justiciable a formulé deux demandes majeures que sont, « l'octroi immédiat de libertés provisoires pour les détenus dont la condition médicale ne permet aucune forme de détention et un rappel formel aux autorités sénégalaises de leurs engagements en matière de protection des personnes vulnérables ».



L'organisation se dit prête à fournir au Haut-Commissariat toutes les informations complémentaires nécessaires pour éclairer la nature des violations alléguées, cherchant à obtenir une pression internationale sur les autorités nationales pour garantir les droits fondamentaux des prisonniers.



