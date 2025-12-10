Kaolack : cinq (05) présumés malfaiteurs arrêtés après un "vol avec séquestration" près du marché central

A Kaolack, au centre-ouest du Sénégal, cinq (05) individus ont été interpellés dans la nuit du 06 au 07 décembre par la Brigade de recherches. La justice leur reproche "un vol avec séquestration dans un appartement prés du marché central".



D’après "Les Echos", dans sa publication du mercredi, avec "la collaboration de la population qui n’hésite plus à dénoncer ceux qui sont dans l’illégalité", le Commissariat central de Kaolack a interpellé cinq (05) individus suspectés d’avoir mis en place "un stratagème destiné à dépouiller des victimes ciblées, identifiées comme des professionnelles du sexe et leur chauffeur de moto".



A l’origine de ces interpellations, la police aurait reçu une information "anonyme". Celle-ci faisait état de la présence de malfaiteurs qui auraient attiré des personnes vers un appartement en plein cœur du marché central, avant de les "déposséder de leurs biens, notamment des téléphones portables et de l’argent, le tout sous la menace".



Selon notre source d’information, l’intervention policière a permis l’interpellation des suspects en des lieux différents. Le premier a été arrêté aux alentours d’un bar, le deuxième à bord d’un véhicule immobilisé, alors qu’il essayait de prendre la fuite, et les derniers suspects dans l’appartement où se seraient déroulés les faits.



Dans le cadre des investigations, la police a saisi une pièce d’identité dans le véhicule immobilisé et trois (03) téléphones appartenant aux victimes. Les présumés voleurs ont, quant à eux, été placés en détention, dans l’attente de leur procès.