Ebola en RDC: le gouvernement lance un nouveau plan de riposte contre l'épidémie

Baptisé « Une Santé », le nouveau plan congolais veut changer l’approche de la riposte. Pour le ministre de la Santé Samuel Roger Kamba, il ne s’agit plus seulement de traiter les malades, mais d’agir sur l’ensemble des facteurs qui favorisent la propagation du virus.



Le dispositif prévoit donc de renforcer la surveillance épidémiologique, avec une détection plus rapide des cas et un suivi systématique des contacts. Les équipes doivent également être mieux préparées à intervenir rapidement dans les zones touchées ou menacées.



S’adapter à l’évolution d'Ebola

L'autre priorité est de rapprocher la riposte des populations. Les autorités veulent renforcer les structures de santé, améliorer la prise en charge et favoriser l’accès précoce aux soins.



La communication occupe également une place centrale. Le plan prévoit une implication accrue des communautés pour lutter contre les rumeurs, expliquer les mesures de prévention et encourager le signalement rapide des cas suspects.



« Une Santé » mise enfin sur une meilleure coordination entre les différents secteurs : santé humaine et animale, environnement, administration et partenaires. L'objectif est de s’adapter à l’évolution de l’épidémie et de réduire les décès évitables. Le gouvernement appelle ainsi à une mobilisation collective, avec les communautés au cœur du dispositif.