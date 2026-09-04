Serie A : Assane Diao signe un doublé face à Genoa, Como prend les commandes du championnat

Como a réalisé une belle opération en s’imposant largement sur la pelouse du Genoa (4-1), ce vendredi 4 septembre 2026, en ouverture de la troisième journée de Serie A (Championnat d'Italie).



L’international sénégalais Assane Diao a été l’un des grands artisans de cette victoire en inscrivant un doublé aux 30e et 70e minutes.



Grâce à ce large succès, Como prend provisoirement la tête du championnat italien avec 7 points au compteur après trois journées.



Les hommes de Cesc Fabregas poursuivent ainsi leur excellent début de saison et préparent idéalement leur prochaine échéance européenne. Como fera son entrée en lice en Ligue des champions jeudi prochain face au RB Leipzig.