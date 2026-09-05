Niger: une semaine après la mutinerie... un conseil des ministres pour faire le point

Au Niger, nous sommes ce samedi 5 septembre une semaine après la violente mutinerie qui a secoué Niamey. Hier s'est tenu le Premier conseil des ministres depuis ces évènements. Si le général Tiani, à la tête de l'État, n'a toujours pas pris la parole, le porte-parole du gouvernement a renouvelé ses accusations de déstabilisation contre la France.

RFI

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