Athlétisme : Saly Sarr remporte la Diamond League

Sur la piste de Bruxelles, Saly Sarr a marqué l'histoire de l'athlétisme sénégalais en s'imposant en finale du triple saut féminin, avec un bond exceptionnel mesuré à 14,96 mètres. Une performance inédite qui fait d'elle la toute première athlète du Sénégal à remporter la prestigieuse Ligue de Diamant.
À 23 ans, la Sénégalaise signe un exploit retentissant, gravant son nom aux côtés des plus grandes figures du saut mondial.
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