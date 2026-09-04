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Athlétisme : Saly Sarr remporte la Diamond League



Athlétisme : Saly Sarr remporte la Diamond League
Sur la piste de Bruxelles, Saly Sarr a marqué l'histoire de l'athlétisme sénégalais en s'imposant en finale du triple saut féminin, avec un bond exceptionnel mesuré à 14,96 mètres. Une performance inédite qui fait d'elle la toute première athlète du Sénégal à remporter la prestigieuse Ligue de Diamant. 

À 23 ans, la Sénégalaise signe un exploit retentissant, gravant son nom aux côtés des plus grandes figures du saut mondial. 
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Moussa Ndongo

Vendredi 4 Septembre 2026 - 22:49


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