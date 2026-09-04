Rapatriement de migrants : le retour de 120 Sénégalais du Maroc par voie terrestre entamé ce vendredi

Un premier convoi composé de 120 citoyens sénégalais quitte le territoire marocain ce vendredi 4 septembre 2026 afin de regagner le Sénégal par la route. Selon les informations rapportées par l'Agence de presse sénégalaise (APS), citant une source diplomatique, les ressortissants traverseront la Mauritanie avant de rallier la ville frontalière de Rosso dans la journée de samedi.



Confirmée par le Consul général du Sénégal à Dakhla, Babou Sène, cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de retour volontaire destiné aux migrants sénégalais secourus ou interceptés en mer par la Marine royale marocaine. Alors que la coordination entre les Chancelleries sénégalaise et marocaine se poursuit pour organiser les étapes ultérieures, l'APS précise que 251 autres compatriotes demeurent hébergés dans les centres d'accueil de Bir-Guindouz et d'Argoub, dans le sud du Maroc, dans l'attente de leur rapatriement vers le territoire national.