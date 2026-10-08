Ebola: le Kenya renforce ses mesures et sa surveillance après l’annonce d’un mort sur son sol

Au lendemain de l’annonce par les autorités d’un premier mort d’Ebola au Kenya, le président William Ruto a annoncé dans un communiqué mardi 6 octobre une série de mesures et appelé les Kenyans à être vigilants. Les autorités intensifient leur surveillance après la mort d’un Kenyan vivant en RDC, qui a ensuite traversé la frontière avec l’Ouganda par la route avant un avion qui l’a emmené à Nairobi samedi. Quoique pris en charge immédiatement, il est décédé 48 heures plus tard.



« Il ne s’agit pas d’une épidémie » mais d’un « cas importé », martèle le secrétaire de cabinet pour la Santé du Kenya lors d’une visite au principal hôpital de Nairobi. C’est là que le premier patient venu de RDC, alors qu’il était atteint d’Ebola, est décédé ce lundi et où une unité spéciale de 133 lits, isolée des autres services, a été mise en place.



Sur 57 cas contacts identifiés, dix d'entre eux ont été retrouvés puis placés en quarantaine, a annoncé la présidence, tout comme les 21 soignants qui se sont occupés du défunt.



Le président William Ruto a ordonné au Comité du conseil de sécurité national d’évaluer la situation et de recommander des mesures supplémentaires. Les autorités indiquent avoir contrôlé plus de 650 000 voyageurs et analysé 267 échantillons : tous se sont révélés négatifs pour l’instant. Seul l’échantillon provenant du patient décédé est positif.



Les contrôles sont également renforcés aux points d’entrée, notamment à l’aéroport international Jomo Kenyatta, avec prise de température pour les personnes arrivant d’une dizaine de pays. Mais certains médecins pointent l’absence de tests rapides, alors qu’une prise de médicaments peut faire baisser la fièvre et que les voyageurs peuvent ne pas déclarer leurs symptômes.



Le ministère de la Santé demande aux Kenyans d’éviter les rassemblements, les accolades et les poignées de main. Un numéro vert est également mis en service, et cinq hôpitaux dans la capitale kenyane ont été mis en état d’alerte, a indiqué la présidence.