Économie locale : le ministre Alioune Dione lance l’Incubateur communal de Khombole

Le ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, Alioune Dione, a présidé la cérémonie d'inauguration de l’Incubateur communal de Khombole. Conçue pour impulser le développement économique local, cette infrastructure offre un cadre d'accompagnement direct aux jeunes et aux femmes porteurs de projets au sein du territoire.



L'incubateur a pour vocation de transformer les idées en projets structurés et bancables. En alignement avec la stratégie gouvernementale « Vision Sénégal 2050 », le ministre a rappelé l'ambition de positionner les jeunes comme des acteurs majeurs de la transformation territoriale. Il les a invités à renforcer leur engagement via des initiatives citoyennes et entrepreneuriales à l'image du programme « Mën Naa Ko ».



L’autonomisation économique des femmes constitue un autre pilier central du projet. L’Économie sociale et solidaire et la microfinance entendent mobiliser leurs mécanismes pour pérenniser et mutualiser les initiatives féminines locales. La concrétisation de cet espace repose sur une convention tripartite liant le ministère, la Commune de Khombole et la structure POLARIS ASSO. Alioune Dione a souligné que la réussite de cet outil se mesurera à terme à travers des indicateurs précis : le nombre d'emplois créés, de projets finalisés et d'acteurs locaux accompagnés, notamment parmi les artisans, agriculteurs et transformateurs.