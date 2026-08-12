Arnaque sur TikTok : la DSC arrête la gérante du compte « mini-marché Sn »

Les enquêteurs de la Division spéciale de Cybersécurité (DSC) ont mis fin aux agissements de la propriétaire du compte TikTok « mini-marché Sn », arrêtée ce mardi à la suite d'une série de plaintes.



L'incriminée attirait ses victimes sur le réseau social en publiant des vidéos proposant des packs de produits alimentaires et de boissons commercialisés à 58 000 ou 80 000 francs CFA. Une fois le paiement effectué par transfert d'argent, elle bloquait immédiatement ses acheteurs et effaçait les échanges.



Placée en garde à vue, la mise en cause attend désormais d'être confrontée à ses victimes, dont certaines font le déplacement depuis Thiès pour porter plainte.