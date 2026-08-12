Arnaque sur TikTok : la DSC arrête la gérante du compte « mini-marché Sn »

Les enquêteurs de la Division spéciale de Cybersécurité (DSC) ont mis fin aux agissements de la propriétaire du compte TikTok « mini-marché Sn », arrêtée ce mardi à la suite d'une série de plaintes.
L'incriminée attirait ses victimes sur le réseau social en publiant des vidéos proposant des packs de produits alimentaires et de boissons commercialisés à 58 000 ou 80 000 francs CFA. Une fois le paiement effectué par transfert d'argent, elle bloquait immédiatement ses acheteurs et effaçait les échanges.
Placée en garde à vue, la mise en cause attend désormais d'être confrontée à ses victimes, dont certaines font le déplacement depuis Thiès pour porter plainte.
L'incriminée attirait ses victimes sur le réseau social en publiant des vidéos proposant des packs de produits alimentaires et de boissons commercialisés à 58 000 ou 80 000 francs CFA. Une fois le paiement effectué par transfert d'argent, elle bloquait immédiatement ses acheteurs et effaçait les échanges.
Placée en garde à vue, la mise en cause attend désormais d'être confrontée à ses victimes, dont certaines font le déplacement depuis Thiès pour porter plainte.
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