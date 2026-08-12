Entrepreneuriat et emploi : les jeunes de Louga invités à saisir les opportunités des mécanismes étatiques

À l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, la direction régionale de la Jeunesse et des Sports de Louga a réuni les jeunes des départements de Louga, Kébémer et Linguère. L'objectif principal de cette rencontre est d'encourager leur insertion professionnelle, l'entrepreneuriat et l'engagement citoyen en les rapprochant des structures étatiques.



Réunis autour du thème « Des contextes différents, des aspirations communes », les jeunes de la région ont pu échanger directement avec plusieurs organismes d'accompagnement. Parmi les services représentés figuraient le Pôle emploi et l’entrepreneuriat, la DER/FJ, l’ANPEJ, le Centre d’orientation pour les jeunes ainsi que l’Inspection d’académie. La directrice régionale de la Jeunesse et des Sports, Ndèye Banna Diop, a invité les participants à saisir ces opportunités pour exprimer leurs besoins spécifiques, notamment en matière de formation adéquate, d'insertion socio-économique et de participation à la vie communautaire.



Cette dynamique de concertation bénéficie également du soutien des organisations non gouvernementales. Fansou Sy, responsable au sein de l’antenne régionale de Plan International Sénégal, a souligné l'importance d'une synergie d'actions entre les services publics et les ONG pour accompagner efficacement les projets des jeunes. Affirmant la disponibilité des ressources locales, l'adjoint au préfet du département, Ousmane Thioub, a rappelé que la région de Louga dispose de l'ensemble des mécanismes institutionnels mis en place par l'État pour concrétiser ces initiatives.