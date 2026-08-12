Foot : Le PSG domine Aston Villa et s'offre une deuxième Supercoupe d'Europe de son histoire

Grâce à des buts de Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, le PSG a idéalement lancé sa saison avec la deuxième Supercoupe d’Europe de son histoire face à Aston Villa, ce mercredi 12 août.
Un PSG pas à 100 %, mais ça a largement été suffisant pour remporter la deuxième Supercoupe d’Europe de son histoire, ce mercredi 12 août 2026, en disposant d’Aston Villa, vainqueur de la Ligue Europa la saison passée.
Khvicha Kvarastkhelia et Désiré Doué ont été les principaux acteurs de ce succès parisien en marquant les deux buts de la rencontre, malgré l’égalisation du jeune Brian Madjo juste avant la pause (2-1).
Un PSG pas à 100 %, mais ça a largement été suffisant pour remporter la deuxième Supercoupe d’Europe de son histoire, ce mercredi 12 août 2026, en disposant d’Aston Villa, vainqueur de la Ligue Europa la saison passée.
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