Préparatifs du Gamou de Thiénaba : l'État affine son dispositif sécuritaire et sanitaire

Les autorités étatiques et la communauté religieuse intensifient leurs préparatifs pour garantir le bon déroulement de ce grand rassemblement spirituel. L'effervescence monte dans la cité religieuse de Thiénaba à l'approche de la 147ᵉ édition de son Gamou annuel. Pour accueillir dignement les milliers de fidèles attendus, l'État et l'ensemble des acteurs concernés ont enclenché une vaste dynamique de coordination visant à parfaire l'organisation de cet événement d'envergure.



C'est dans ce cadre qu'une délégation de la communauté de Thiénaba a été reçue à Dakar par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé. Cette rencontre au sommet a permis de passer au crible l'ensemble des besoins logistiques, de faire le point sur les enjeux organisationnels et de caler les interventions des différents services techniques de l'État.



Face à l'afflux massif de pèlerins escompté, le ministre de l'Intérieur a donné des instructions fermes aux services compétents afin de garantir la sécurité et le confort de tous. Un accent particulier est mis sur la montée en puissance du dispositif sécuritaire, avec une attention rigoureuse portée à la régulation du trafic routier pour assurer une circulation fluide des personnes et des véhicules sur les grands axes menant à la cité.



Outre les aspects sécuritaires, les questions d'hygiène et de salubrité occupent une place centrale dans le plan d'action gouvernemental. Les équipes techniques devront veiller au maintien des conditions sanitaires adéquates sur l'ensemble des sites retenus pour l'hébergement et le rassemblement des pèlerins.



Par ailleurs, la sécurité sanitaire des denrées alimentaires fera l'objet d'un contrôle strict tout au long de l'événement. Pour parer à tout risque et assurer une prise en charge rapide en cas de besoin, un accompagnement renforcé des services de santé est déployé dans toute la localité.