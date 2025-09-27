Éducation : Sédhiou accueille un forum interrégional sur le STEM pour promouvoir les filles dans les sciences

Le lycée nation armée pour la qualité et l'équité (LYNAQE) de Sédhiou a abrité, jeudi dernier, un forum interrégional dédié au STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques). Cette rencontre, initiée par l’organisation Declic avec l’appui financier de l’UNICEF, avait pour objectif de promouvoir l’accès et le maintien des filles dans les séries scientifiques.





La région de Kolda (sud) a marqué sa présence à travers une délégation composée de jeunes filles issues de clubs de jeunes filles leaders mis en place par le CCA ainsi que des "académiciennes" encadrées par l'Association pour la promotion du développement économique et territorial (ADET).



Les participantes ont salué l’opportunité offerte par ce forum qui leur a permis d’échanger, de partager des expériences et de renforcer leur engagement pour les sciences et l’innovation. « Ce fut une belle occasion d’apprentissage et de motivation », s’est réjouie l’une d’elles.



De son côté, l’organisation Declic a rappelé l’importance stratégique de l’éducation scientifique des filles. « Investir dans l’éducation des filles, c’est investir dans un avenir meilleur, plus juste et plus innovant », a affirmé un représentant.



Ce forum a ainsi mis en lumière le rôle crucial des initiatives locales et régionales dans la construction d’un environnement favorable à l’épanouissement des filles dans les filières scientifiques, dans une dynamique d’égalité des chances et de développement durable.

