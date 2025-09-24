Education : la commune de Bargny célèbre ses meilleurs bacheliers

​La jeunesse et l'excellence étaient à l'honneur samedi à Bargny. L'organisation Bargny Initiative Citoyenne a récompensé les meilleurs bacheliers de 2025 de la commune, dans le cadre de l'édition "Sargal 2025". Cette cérémonie, placée sous le thème: « L'école sème, la famille arrose, la communauté récolte », a mis en lumière la réussite de 48 jeunes talents et a souligné l'importance de la coresponsabilité éducative.



​Selon Ibrahima Gueye, président de Bargny Initiative Citoyenne, le thème choisi pour cette édition met en évidence le rôle de chaque acteur de la communauté dans la réussite scolaire.



​« Ce thème traduit une conviction profonde que l'excellence scolaire n'est pas l'affaire seule de l'élève. L'école joue un rôle important en éduquant, en enseignant, en semant un peu des graines du savoir. La famille, quant à elle, doit accompagner, doit encourager... Et enfin, la communauté, à travers ce que nous avons organisé aujourd'hui, reconnaît plus ou moins cette récolte et enfin une fierté collective », dit-il.



​ Cette vision partagée a été saluée par le Professeur Ahmed Ndiaye, chef du département de droit public à l'UCAD, et Mohammadou Mahmoud Diop présents à la rencontre. S'adressant directement aux jeunes, le Professeur Ndiaye a rappelé l'importance de la persévérance. « Il n'y a pas de chemin, qu'il faut marcher. Et c'est en marchant que le chemin se fait », a-t-il déclaré, les invitant à redoubler d'efforts pour s'adapter à un monde de plus en plus compétitif.



​Les 48 bacheliers, tous ayant obtenu une mention, bénéficieront d'un accompagnement personnalisé pour leur parcours universitaire, un soutien essentiel pour les aider à « participer au rendez-vous du donner et du recevoir » cher à Léopold Sédar Senghor. Cet accompagnement, qui s'inscrit dans la continuité de l'événement, vise à assurer leur réussite future et à les préparer à devenir les leaders de demain, livre iRadio.



Le lycée de Bargny, avec un taux de réussite exceptionnel de 72 % au baccalauréat, a également été honoré.