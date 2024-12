Éducation : le SAEMSS accuse le gouvernement d'immobilisme et annonce le dépôt d'un préavis de grève

Le Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal (SAEMSS) envisage d’entrer en grève. Son secrétaire général, El Hadj Malick Youm, a annoncé le dépôt d’un préavis, dénonçant le non-respect des accords signés avec le gouvernement.



« Vous savez que les syndicats d'enseignants ont joué un rôle prépondérant pour la survenue d'une troisième alternance politique au Sénégal. Mais après plusieurs mois après plusieurs rencontres, nous nous sommes rendus compte que jusqu'à présent nous n'avons pas pu obtenir la satisfaction que nous attendions de ces nouvelles autorités et c'est pour cette raison que nous avons décidé d'entamer une tournée nationale d'aller parler avec les enseignants au niveau de la base de les mobiliser parce que nous pensons aujourd'hui que nous avons l'obligation de porter le combat pour l'apurement du passif social », a déclaré El Hadj Malick Youm lors d’une tournée de sensibilisation à Ziguinchor.



Selon lui, cette tournée vise à sensibiliser les enseignants sur des questions importantes. « Nous constatons un immobilisme et un statu quo. Il s'agit de la question des lenteurs administratives, la question des décisionnaires et de la question de la revalorisation salariale sur laquelle question nous avons greffé d'autres questions sur lesquelles le gouvernement avait pris des engagements », a dit le secrétaire général du SAEMSS.



« Il s'agit notamment de ce que nous appelons la question de la surimposition et toutes ces questions conjuguées à celle relative à la prise en charge des questions de formation nous ont poussé aujourd'hui à revenir à la base », a-t-il ajouté.



Le SAEMSS estime que le gouvernement doit placer le progrès social au cœur de ses priorités.

« Nous pensions que les nouvelles autorités auront comme feuille de route la prise en effective des préoccupations surtout sociales pour qu'il y ait le progrès social au Sénégal. C'est pour cette raison que nous avons entamé cette tournée nationale pour mobiliser les troupes et aller au combat », a martelé M. Youm.



« Dès notre retour à Dakar, nous allons déposer un préavis de grève pour montrer au gouvernement que le combat que nous avions mené contre le régime précédent, c'est ce combat-là que nous allons mener », a conclu le secrétaire général du SAEMSS.