Éducation : le collectif des enseignants décisionnaires réclame des avantages au même titre que les décisionnaires

Le collectif des enseignants pour l’éradication du statut des décisionnaires interpelle également le chef de l’Etat. Ces enseignants se disent marginalisés, car depuis des années, ils réclament l’unification des enseignants décisionnaires et les titulaires pour pouvoir bénéficier d'avantages au même titre que les autres.



« Dans le système éducatif, nous avons deux catégories d’enseignants, les uns sont titulaires, les autres, on les appelle les décisionnaires. Ses décisionnaires vivent une discrimination malheureusement aussi bien en activité qu’à la retraite », a expliqué le coordonnateur du collectif, Ibrahima Diacko au micro de nos confrères de la RFM.



D’après lui, cela est dû à un système éducatif peu performant. « C’est ce que nous sommes en train de dénoncer. Maintenant, notre volonté est qu’il y ait cet équilibrage afin que les deux groupes d’enseignants soient unifiés, qu’il n’y ait plus de discrimination, que les autres en l’occurrence les décisionnaires ne vivent plus cette discrimination et cette injustice », a-t-il confié.