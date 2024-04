Education nationale : une rencontre entre Guirassy et les représentants des syndicats des enseignants G7

Le ministre de l'éducation nationale, Moustapha Guirassy est en train de prendre ses aises au niveau de son département. Monsieur Guirassy, depuis son installation à la tête de ce ministère multiplie les rencontres avec les différents acteurs du secteur éducatif.



Le nouveau ministre s'est réjoui dans son compte X de sa rencontre avec les représentants des syndicats des enseignants G7. Une rencontre qui a lieu ce mardi et dont la teneur repose en grande partie sur les conditions de travail des enseignants et la qualité de l'éducation. "En ce jour significatif, j'ai eu le privilège de rencontrer les représentants des syndicats des enseignants G7 depuis ma nomination en tant que Ministre de l'Éducation Nationale. Nous avons discuté des réformes urgentes nécessaires pour améliorer les conditions de travail des enseignants et la qualité de l'éducation de nos enfants", a publié monsieur le ministre sur son compte X et sa page facebook.



Cette rencontre a, à en croire les responsables syndicaux, est une bonne entame pour leur ministre de tutelle. Dans un sens, cela peut contribuer à assouplir les relations, naguère tendues, entre la tutelle et les syndicats des enseignants.