Education: prés de 200 enseignants attendent depuis plus d’un an leur formation à distance

199 enseignants, mis en position de stage, peinent à débuter leur formation à distance. Ces enseignants ont pris leur mal en patience pendant plus d’une année. Hélas, depuis leur inscription sur la plateforme, ils tardent à démarrer leur formation. En désespoir de cause, ils ont tenu un sit-in, hier, à la Faculté des Sciences et Technologies de l’Education et de la Formation (Fastef) pour interpeller les autorités du ministère de l’Education nationale sur leur sort.



« Nous avons été sélectionnés officiellement. Après cette sélection, nous nous sommes inscrits l’année dernière c’est-à-dire au cours de l’année académique 2019- 2020. Jusqu’à présent, la formation tarde à se faire. Nous nous ne savons pas à quel saint nous vouer. Nous voulons exactement que l’on sache où se situe le problème qui justifierait ce retard de démarrage de notre formation », a dit Mbatté Diop, professeure de français.



Ces enseignants ne savent pas de quel département ministériel leur formation dépendrait ballotés qu’ils sont entre le ministère de l’Education nationale et celui de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’innovation. Ils sont dans le flou et voudraient être édifiés. « Nous avons eu une communication tout récemment du ministère de l’Education nationale par le biais de Mamadou Moustapha Diagne qui nous disait que les OS (Ndlr : Ordres de Service) vont sortir cette semaine. On n’a encore rien vu. Le problème reste vraiment très sérieux. Et ce n’est pas intéressant de patienter. Jusqu’à présent, on ne sait pas encore où se situe la bonne information. Tantôt on nous dit que la formation se fera à distance, parce que c’est ce pourquoi nous avions été sélectionnés, et tantôt, on nous dit que c’est une formation en présentielle » a poursuivi la porte-parole du jour.



Le secrétaire général du Cusems authentique soutient la cause de ces 199 enseignants. Dame Mbodj déplore le mutisme de la direction de la Formation et de la Communication du ministère de l’Education nationale sur l’affaire. Le syndicaliste interpelle le ministère de la tutelle pour qu’il prenne ses responsabilités.



« Ils sont exposés entre deux ministères : le ministère de l’Education nationale et le ministère de l’Enseignement supérieure. Les gens se rejettent la responsabilité alors que les enseignants n’ont que leur carrière. On ne peut plus laisser cette situation continuer. Parce que le ministère doit prendre ses responsabilités à travers la direction de la Formation et de la Communication. Aujourd’hui, ils tergiversent. Ils ne donnent aucun argument clair, aucun argument plausible au moment où les enseignants attendent d’être formés. La formation des enseignants, c’est d’abord le système qui en bénéficie. Quand ces derniers sont bien formés, ils enseignent mieux. Et quand ils enseignent mieux, ça déteint sur la qualité du système éducatif » a réagi sur les ondes de la Radio Futurs medias le secrétaire général du Cusems /Authentique, Dame Mbodj, qui invite ses camarades des autres syndicats à s’unir pour exiger le démarrage de la formation de ces 199 enseignants.