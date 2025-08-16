Effondrement d'un bâtiment à Sédhiou : le propriétaire déféré au parquet pour "homicide involontaire"

Le propriétaire du bâtiment qui s'est effondré dans la nuit de mardi à mercredi, à Sédhiou causant la mort de deux personnes et en blessant deux autres, a été placé en garde à vue. Il a été déféré au parquet et est poursuivi pour "homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui".



Selon les informations d’iRadio, le propriétaire n'avait pas obtenu d'autorisation pour construire un R+3 (rez-de-chaussée plus trois étages). D'autres anomalies de construction auraient également été constatées.



Après une première audition, l'homme est rentré chez lui, mais a été convoqué à nouveau par le procureur, ce lundi 18 août.