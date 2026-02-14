Qualifications Mondial U20 féminin : le Sénégal éliminé par le Nigeria au 3e tour

Fin de parcours au 3e tour. Le Sénégal est éliminé des qualifications de la Coupe du monde U20 féminine après sa défaite (2-1) face au Nigeria, ce samedi au stade annexe Abdoulaye Wade de Diamniadio. Les « Lioncelles » s’inclinent sur l’ensemble des deux matchs après la défaite 1-0 à l’aller face au Nigeria.
La qualification pour la Coupe du monde féminine U20 s’échappe pour le Sénégal. La compétition est prévue du 5 au 27 septembre 2026 en Pologne.
La qualification pour la Coupe du monde féminine U20 s’échappe pour le Sénégal. La compétition est prévue du 5 au 27 septembre 2026 en Pologne.
Autres articles
-
Ligue 1 : l'Olympique de Marseille accrochée par Strasbourg (2-2)
-
Ligue 1 : Rennes saisit la LFP pour régler le litige avec Habib Beye
-
Chelsea : début convaincant de Mamadou Sarr comme titulaire
-
Violences enregistrées lors de la finale de la CAN 2025 : Le patron de la CAF promet de sévir à l’avenir
-
Ligue 1 : Rennes fait tomber le PSG (3-1)