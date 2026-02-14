Ziguinchor : les restaurants universitaires du campus rouvrent le 16 février

La Direction du Centre Régional des Œuvres Universitaires Sociales de Ziguinchor (CROUS/Z) informe que les restaurants universitaires du campus de Ziguinchor rouvriront le lundi 16 février 2026, à partir du service du petit-déjeuner.



Dans un communiqué publié ce 14 février, la Direction précise que cette réouverture s'inscrit dans la continuité des missions de service social assurées par le CROUS/Z au profit des étudiants de l'Université Assane Seck de Ziguinchor.



Afin de garantir durablement le bon fonctionnement du service, le paiement du ticket de restauration demeure obligatoire, conformément aux règles en vigueur, renseigne la même source.



La Direction du CROUS/Z invite l'ensemble des étudiants à faire preuve de responsabilité et au respect des dispositions régissant les services sociaux universitaires.



