39e sommet de l’UA à Addis-Abeba : Ousmane Sonko multiplie les audiences diplomatiques

Le Premier ministre Ousmane Sonko a pris part, ce samedi 14 février 2026, à Addis-Abeba, à l'ouverture de la 39e session ordinaire de l'Union Africaine (UA), placée sous le thème : « Assurer la disponibilité de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 ».
En marge de cette rencontre, le chef du gouvernement sénégalais a eu un entretien avec son homologue éthiopien, Abiy Ahmed Ali, afin d'échanger sur des questions d'intérêt commun.
Le Premier ministre Ousmane Sonko a eu des entretiens bilatéraux avec différentes autres personnalités, en marge de la 39e session ordinaire de l'Union Africaine (UA). Il s'agit de Giorgia Meloni, Présidente du Conseil des ministres de la République italienne, d’Antonio Guterres, Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, de Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République gabonaise, Mohammed Younes EL-Menfi, Président du Conseil présidentiel libyen et Thabo Mbeki, Président de la Fondation Thabo Mbeki.
En marge de cette rencontre, le chef du gouvernement sénégalais a eu un entretien avec son homologue éthiopien, Abiy Ahmed Ali, afin d'échanger sur des questions d'intérêt commun.
Le Premier ministre Ousmane Sonko a eu des entretiens bilatéraux avec différentes autres personnalités, en marge de la 39e session ordinaire de l'Union Africaine (UA). Il s'agit de Giorgia Meloni, Présidente du Conseil des ministres de la République italienne, d’Antonio Guterres, Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, de Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République gabonaise, Mohammed Younes EL-Menfi, Président du Conseil présidentiel libyen et Thabo Mbeki, Président de la Fondation Thabo Mbeki.
Autres articles
-
Assemblée nationale : une semaine décisive avec plusieurs projets de loi à l’examen
-
Développement durable : le Sénégal mise sur ses pôles territoriaux pour atteindre les ODD à l'horizon 2030
-
Crise universitaire: les députés de PASTEF appellent au dialogue et condamnent l'usage excessif de la force à l'UCAD
-
Coopération Sénégal-Turquie : le Chef de l’État s’est entretenu avec le Directeur général du groupe Sinanli
-
Coalition Diomaye Président : «Bougar Diouf s’est auto-exclu» après un soutien à Macky Sall, selon Aminata Touré