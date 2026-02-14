Pool Judiciaire financier : deux (2) individus déférés pour escroquerie et tentative de trafic de migrants

La Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants (DNLT) a déféré, le 12 février 2026, deux individus devant le Procureur de la République près le Pool Judiciaire Financier. Ils sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, escroquerie et complicité de tentative de trafic de migrants par voie aérienne ».



Selon la Police nationale, l'enquête a été déclenchée le 3 février 2026 suite à la plainte d'une victime ayant versé la somme de 2 364 000 FCFA contre la promesse d'un visa Schengen et d'un voyage vers la France via la Côte d’Ivoire. Une fois sur place, le plaignant et un autre candidat ont été abandonnés à leur sort.



Les investigations ont permis d'identifier un système sophistiqué de recrutement :



• Le recruteur (interpellé à Thiaroye-sur-Mer) : Il servait d'intermédiaire et surfacturait les frais de voyage (4,5 millions réclamés contre 3,5 millions exigés par les organisateurs) pour empocher une commission occulte.



• Le garant financier (commissaire-priseur interpellé à Saint-Louis) : Utilisant sa crédibilité professionnelle, il servait de dépositaire des fonds pour rassurer les victimes. Il a reconnu avoir encaissé plus de 2,7 millions FCFA via mobile money, tout en affirmant avoir été lui-même abusé par ses complices basés au Bénin.



Une autre partie civile s'est manifestée, déclarant avoir remis 8 000 000 FCFA au commissaire-priseur pour le voyage de deux de ses neveux. Bien que le commissaire-priseur ait tenté de se disculper en invoquant des "manœuvres mystiques" (sorcellerie) et en niant l'usage de son titre professionnel, les décharges revêtues de son cachet officiel et de sa signature attestent de son implication active dans la sécurisation des transactions illicites.



L'enquête se poursuit pour identifier d'éventuelles autres victimes.