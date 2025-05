Effondrement meurtrier à Touba : le propriétaire de l’immeuble brise le silence et assume ses choix de construction

Mbaye Sarr, PDG de Senecartours et propriétaire de l'immeuble qui s'est effondré à Touba causant la mort de 11 personnes et de nombreux blessés, s'est exprimé pour la première fois depuis le drame. Lors d'une conférence de presse tenue hier, lundi, l'homme d'affaires a partagé son émotion et donné des précisions sur les conditions de construction du bâtiment.



« Les pertes matérielles ne m’ont pas inquiété. Mais les pertes humaines m’ont meurtri le cœur, car la vie d’un être humain n’a pas de prix. S’il n’y avait pas eu de pertes humaines, je ne serais pas sorti faire cette déclaration », a-t-il déclaré face à la presse.



Le propriétaire a tenu à apporter des clarifications sur la construction de l'immeuble, affirmant avoir lui-même sélectionné les matériaux.



« C’est moi-même qui ai commandé tous les matériaux. Je n’aime pas confier un bâtiment à quelqu’un et lui laisser toute la responsabilité d’acheter les matériaux. J’achète tous les matériaux. On avait discuté du prix : on est parti de 70 millions pour descendre à 60 millions. Ensuite, je lui ai demandé d’utiliser du ciment 42,5, il m’a fait savoir que c’est très cher, je lui ai dit que c’est moi qui achète. J’ai aussi acheté du fer dur VAR, car je respecte les normes de sécurité. Même pour le béton, j’ai choisi celui de meilleure qualité. Et j’ai toutes les factures qui confirment mes propos », a-t-il expliqué.



Il reconnaît toutefois qu’il y a eu des manquements vers la fin des travaux : « Ces derniers temps, il y avait un problème. Il n’avait plus le temps de surveiller le chantier, même si des techniciens étaient présents sur place ».



Mbaye Sarr a salué la qualité des fondations et du travail de l’entrepreneur Pape Fall (de la société Afribat). « Le bâtiment avait de très bonnes fondations. Cet effondrement aurait pu arriver à n’importe quel entrepreneur. Pape Fall avait beaucoup de chantiers à Dakar, à Touba. Il a construit beaucoup d’immeubles et pourtant, il avait respecté les normes. Il contrôlait tout et discutait régulièrement avec les maçons. Au départ, le bâtiment était magnifique », a-t-il fait savoir.



Il a présenté ses « sincères condoléances aux familles des victimes » et remis « tout au Tout-Puissant ».