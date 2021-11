Égypte: 5 ans de prison pour Ziad al-Alaimi figure politique de la «révolution» de 2011

Un tribunal d'exception a condamné mercredi à cinq ans de prison l'ex-député de l'opposition et figure de la « révolution » égyptienne de 2011, Ziad al-Elaimi, pour « diffusion de fausses nouvelles », a indiqué à l'AFP sa mère, Ikram Youssef.



A ses côtés, les journalistes Hicham Fouad et Hossam Moniss ont été condamnés à quatre ans d'emprisonnement, tandis que les militants Mohamed Bahnassi et Hossam Abdel Nasser se sont vu infliger trois ans de prison assortis de travaux forcés, dans un jugement contre lequel aucun appel ne peut être interjeté, a-t-elle ajouté.