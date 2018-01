El Haj Kassé assume la faute de conjugaison sur le tweet de Macky Sall et précise que c'est lui qui...

Je suis choqué par les propos du Président Trump sur Haïti et sur l'Afrique. Je les rejette et les condamne vigoureusement. L'Afrique et la race noire mérite le respect et la considération de tous. MS — Macky SALL (@Macky_Sall) 12 janvier 2018

Le responsable de la Communication du Palais a pris sur lui la faute notée sur le tweet du Président Macky Sall, publié vendredi 12 janvier. Dans le texte, le chef de l'Etat sénégalais qui condamné les propos tenus par Donald Trump à l'endroit des pays africains et du Haiti, a omis de faire d'accorder correctement le verber "MERITER" qui avait pour sujet "L'Afrique et la race noire". Une faute qui a suscité des railleries sur la toile et un commentaire sur le Blog de Cheikh Yérim Seck. Voici le Tweet en question du Président Macky sall :Assez pour que le journaliste et El Haj Kassé, très présent sur les Réseaux sociaux revienne sur le sujet pour apporter des précisions. D'abbord, il précise que le chef de l'Etat ne gère pas personnellement son compte Twitter. Ensuite, il informe que c'est lui-même qui se charge de cette tâche.