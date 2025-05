El Hierro : le chavirement d’une pirogue en provenance de Mauritanie fait 7morts

Le chavirement d'une embarcation sur l'île d'El Hierro, précisément au port Restinga a fait sept morts dont quatre femmes, une mineure de 16 ans et deux fillettes de cinq ans. L’annonce a été faite par les secours espagnol sur le réseau X. Le drame s'est produit au moment de son accostage sous les yeux des secouristes.



Selon les informations de "sur les traces du Migrant", la pirogue 96/25 provenait de Nouakchott (Mauritanie). Elle avait à son bord, 152 candidats dont 78 hommes, 45 femmes, des mineurs dont 10 garçons et 19 filles.

Parmi les migrants, on note des sénégalais, des mauritaniens, des guinéens et des maliens.



Pendant le débarquement, une partie des personnes voyageant dans la chaloupe s'est regroupée sur un des côtés, ce qui l'a fait chavirer », expliqué l'AFP qui a cité les sauveteurs venus en aide les personnes tombées à l'eau.