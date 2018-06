El Ousseynou Hadji Diouf « On a des individualités, mais on n’a pas encore d'équipe »

L’international sénégalais El Hadj Ousseynou Diouf, Invité ce jeudi sur RMC a émis ses doutes sur l’équipe d’Aliou Cissé qui jouera la Coupe du Monde Russie 2018. Selon lui, Aliou Cissé ne dispose pas d’une équipe mais plutôt des individualités.



« On a des individualités, mais on n’a pas encore trouvé l’équipe du Sénégal. On n’est pas sûrs de qui sera le gardien titulaire. L’entraîneur n’a pas encore tranché », s’est désolé l’ancien leader technique de l’équipe nationale.



L’ancien lensois n’est pas d’avis que la poule du Sénégal est facile. Croire cela est selon lui tomber dans un piège. Diouf se méfie de la poule H que les «Lions » partage avec la Pologne, le Japon et la Colombie. Il indique que « Le piège, c’est que tout le monde croit que ce groupe est facile. Je me méfie. Ce n’est pas gagné d’avance. Il reste du boulot à faire ». Avant d’ajouter que « Les stars, les joueurs et les porteurs d’eau doivent savoir leur place. C’est comme ça qu’on progresse et qu’on gagne un tournoi ».