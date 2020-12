Election Locales, Cese, DER: le Mouvement "Génération sacrifiée" recadre Mahmouth Saleh et Macky Sall (Communiqué)

Dans un communiqué parenu à PressAfrik, le mouvement citoyen "Génération sacrifiée" s'est exprimé sur les derniers sujets de l'actualité politique nationale. Notamment l'annonce de la tenue des élections locales en 2021.



"Nous sommes désolés mais monsieur Mahmouth Saleh est mal placé et n’a aucune légitimité politique pour nous imposer des élections locales pour fin 2021. Si c’est pour véritablement permettre aux nouveaux alliés de se faire une santé politique, c’est peine perdue ; nous avons tout compris depuis le soit disant dialogue nationale qui n’était qu’une porte dérobée pour ceux qui avaient déjà ficelé leurs projets de trahison", lit-on dans le document signé le Coordonnateur Ismaila Kamby.



Aussi, ledit mouvement de rappeler: "D’abord, Macky SALL n’a pas été élu pour qu’il décide tout du déroulement du calendrier républicain et nous envoyer par suite un second couteau, à juste titre d’information ; ensuite Macky SALL n’a pas été élu pour réduire l’opposition à sa plus simple expression mais plutôt réduire la souffrance des sénégalais à sa plus simple expression. Et enfin Macky SALL n’a pas été élu pour recycler des dignitaires de l’ancien régime libéral, mais plutôt pour dissoudre le Conseil économique social et environnemental et la Haut conseil des collectivités territoriales, ce qui aurait permis le recrutement de 5.000 jeunes diplômés avec un salaire de 300.000 brut. Ce qui, également, servirait à combler le gap, quotidiennement manifesté pour le manque criard de personnel, dans des secteurs comme l’éducation, la santé, la sécurité entre autres".



Kamby et Cie demande également la publication de la liste des bénéficiaires du financement de la DER. "La liste des bénéficiaires au financement de la Délégation générale à l’entreprenariat rapide des jeunes et des femmes doit impérativement être publiée pour éclairer la lanterne des sénégalais. Il est vrai que nous regrettons la tragédie née de l’émigration clandestine, cependant il est à comprendre et à accepter que ce phénomène a mis à nu la mauvaise politique d’emploi initié par l’Etat, au premier duquel Macky SALL qui ne cesse d’accorder des indemnités aux membres de ces chambres consultatives qui ne servent absolument à rien, face à la recrudescence de la pauvreté, du chômage, le tout sur la balance du décompte de nos frères et sœurs morts sous les vagues de l’océan atlantique", indique le communiqué.