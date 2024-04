Election de Bassirou Diomaye Faye : Serigne Moustapha Sy prie pour la réussite de son gouvernement

Le guide religieux, Moustapha Sy par ailleurs fondateur du parti pour l’unité et du rassemblement (PUR) s’est gardé d’être critique à l’endroit du nouveau régime. Profitant de la nuit du destin, il a félicité le président Bassirou Diomaye Faye et ses alliés. “Il semblerait donc que c’est notre ami Sérère Bassirou Diomaye Faye et notre ami Casamançais Ousmane Sonko qui sont sortis victorieux de l’élection présidentielle du 24 mars et qui vont donc présider aux destinées du pays.





Devant cette situation, tout ce que nous pouvons faire, c’est de prier que le seigneur guide leurs pas pour qu’ils puissent remettre le Sénégal à l’endroit. C’est tout ce que je peux dire sur ce point. Certes, ce n’est pas beaucoup pour cette fois, mais la prochaine fois que je devrais aborder la question, il se pourrait que ça soit beaucoup plus long”, a confié le guide des Moustarchidines.



Le guide religieux ne s’est pas également empêché d’adresser ses vives félicitations à sa formation politique. Dont le candidat à l’élection présidentielle, Aliou Mamadou Dia a fait un score honorable. Il est arrivé troisième lors de la présidentielle de 2024 avec 2, 8% des voix. Enfin, pour le Marabout Moustapha Sy, les victoires et résultats sont devant.