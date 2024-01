Election présidentielle au Sénégal : les grandes dates de 1968 à 2019

Senghor avait sans surprise remporté les élections de 1968. Il se présente sans opposant et l’emporte à 100%. 1973 marque la deuxième élection présidentielle. Léopold Sédar Senghor encore seul candidat gagne les élections avec 100% sous la bannière de l’UPS. Le 26 février 1978, a lieu pour la première fois une élection présidentielle à deux candidats. Senghor et Abdoulaye Wade respectivement sous la bannière de leur formation, le PS et PDS vont se disputer le pouvoir. Mais c’est Senghor qui l’emporte haut la main avec 82% des voix, Abdoulaye Wade obtint 17%.

Le 27 février 1983 marque le multipartisme. En plus du PDS, trois nouvelles formations politiques vont voir le jour. Ce sont : MDP de Mamadou Dia, PPS d’Oumar Wone et le PAI de Majhemout Diop. Abdou Diouf, candidat du PS remporte les élections avec 83, 45% des voix. Ses suivants ont respectivement obtenu : Abdoulaye Wade 14,79%, Mamadou Dia 1,39, Oumar Wone 0,20, Majhemout Diop 0,17. Ils étaient 5 candidats en lice. C’est à souligner que ces élections sont intervenues dans un contexte particulier. Abdou Diouf est venu au pouvoir le 1er janvier 1981, à la suite de la démission de Senghor. C’est ainsi qu’Abdou Diouf s’était porté candidat pour renouveler son mandat.



1988 la nouvelle dynamique

L’élection du 28 février 1988 est la seule fois où la présidentielle et les législatives ont été cumulées. Encore une fois, Abdou Diouf sort vainqueur de cette présidentielle avec 73% des voix. Il briguait un troisième mandat. Abdoulaye Wade PDS arrive en deuxième position avec 25,80% des voix, Babacar Niang du parti pour la libération du peuple (PLP) 0,75%, Landing Savané MRDN 0,25%.

Les élections de 1988 ont été teintées de violences. L’opposition soupçonnait le parti au pouvoir d’avoir fraudé l’élection. Et l’Etat d’urgence fut décrété.

Le 21 février 1993 furent organisées les élections présidentielles. Elles furent remportées par Abdou Diouf avec 58, 40% des voix. Et ils étaient 8 candidats à cette élection.

La première alternance politique est survenue au Sénégal en mars 2000. Le premier tour a lieu le 27 février 2000 et le deuxième et le second tour le 19 mars 2000. Abdoulaye Wade leader charismatique remporte les élections avec 58, 49%. Le parti socialiste après 40 ans de pouvoir est remplacé au pouvoir le parti démocratique Sénégalais. En 2007, Abdoulaye Wade remet son mandat en jeu. Le 25 février 2007, avec une quinzaine de candidats, Maître Wade président sortant remporte les élections avec 55,90%.

La présidentielle de 2012 est la dixième depuis 1968. Abdoulaye Wade 88 ans, alors président briguait un troisième mandat, avec beaucoup de soubresauts. Ils étaient 14 candidats en lice. Le président sortant fut battu par son ancien Premier ministre Macky Sall. Ce dernier l’emportera avec 65,80% au deuxième tour. Le 24 février 2019, Macky Sall briguait un second mandat. Ils étaient 5 candidats à la course et Macky Sall l’emporte au premier tour avec 58,26%.

Pour l’heure, la présidentielle de 2024 occupe toute l’actualité du pays. Le 25 février 2024, les Sénégalais iront aux urnes pour élire le successeur de Macky Sall. Ce dernier ne sera pas de la course et pour la première fois un président sortant ne participera pas à l’élection présidentielle.