Election présidentielle : le vote des jeunes et les ratés de Khalifa Sall et Idy

Bassirou Diomaye Faye, le président nouvellement élu a fêté hier ses 44 ans . Un président jeune dont le discours et le programme sont en phase avec la jeunesse. Au point que certains analystes pensent que c’est la jeunesse qui a élu le tout nouveau président sénégalais. Sur cette question, le journaliste Babacar Dione est sur une autre longueur d’onde. Ce sont les Sénégalais qui ont voté pour Diomaye. Cela veut dire qu’il y a l’aspect jeune qui est très important. Les jeunes se sont mobilisés mais il y a aussi les adultes et les vieilles personnes. Par rapport au fichier, on dit que les jeunes ne représentent que 40%. Cela veut dire que autant le vote des jeunes a été déterminant pour Diomaye, autant l’était aussi celui des vieux. Moi, je pense que c’est un mouvement d’ensemble et que les Sénégalais ont suivi”.



Pour monsieur Dionne, contrairement à ce que croient certains, ce sont les Sénégalais qui pensent qu’on va voter pour choisir, “moi, je pense qu’on a voté pour sanctionner”.





La contre performance du candidat Amadou Ba est également scrutée par le journaliste analyste politique. De l’avis de monsieur Dione, Amadou Ba non seulement représente la continuité de Macky Sall mais il n’a pas pu impulser de son côté une idée qui puisse attester qu’il y aura un changement. Aux yeux des populations, c’est BBY et Macky Sall qui ont continué. Pour moi, il y avait un mouvement “dégagisme”, a encore fait savoir le journaliste.





Les deux flops de cette élection présidentielle sont, apparemment, Idrissa Seck et Khalifa Sall. “Idrissa Seck pense qu’il n’avait aucun intérêt à participer à cette élection. On ne joue pas avec une élection présidentielle. Idy, je pense devrait être beaucoup plus sérieux en allant à une élection. Khalifa a malheureusement aussi perdu Dakar. Cela confirme la thèse selon laquelle c’est Ousmane Sonko qui a contribué à élire les maires aux élections locales passées”.