Elections Caf : La Fifa s'en mêle

Du nouveau dans l’élection pour la présidence de la Confédération africaine de football (CAF) qui aura lieu le 12 mars prochain à Rabat au Maroc. En effet, Jeudi, la CAF avait annoncé avoir validé les candidatures du Sénégalais Me Augustin Senghor et de l’Ivoirien Jacques Anouma, donné un feu vert provisoire à celles du Mauritanien Ahmed Yahya et du Sud-Africain Patrice Motsepe, qui devront passer un grand oral, et recalé celle du président sortant Ahmad Ahmad, déclaré inéligible en raison de la suspension de 5 ans prononcée par la FIFA à son encontre. Mais, l’instance panafricaine a annoncé dimanche 10 janvier, qu’elle ne sera pas la seule décisionnaire dans ce dossier puisque la FIFA (Fédération Internationale de Football Association) va aussi avoir son mot à dire, rapporte Afrik-foot.



«La Commission de Gouvernance de la CAF devra soumettre, à la Commission de Contrôle de la FIFA, les candidatures reçues pour le Poste de Président de la CAF, étant entendu que le Président de la CAF a vocation à devenir le Vice-Président de la FIFA. La Commission de Gouvernance de la CAF devra déterminer, avec la Commission de Contrôle de la FIFA, une date d’officialisation dans les plus brefs délais, de la liste définitive de tous les candidats à toutes les élections à savoir : membres du Comité Exécutif, membres Conseil de la FIFA et Président de la CAF», a indiqué la CAF à l’issue de son comité d’urgence.



Cela signifie que les auditions d’Ahmed Yahya et de Patrice Motsepe, prévues pour le 28 janvier au Caire, risquent fortement d’être avancées.