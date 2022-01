Élections Locales 2022 : les deux camps Benno et Yewwi jubilent chacun à Rufisque

Avant la proclamation des résultats officiels à Rufisque, les deux camps Benno Bokk Yakar et Yewwi Askan Wi jubilent chacun. Les partisans du docteur Omar Cissé, candidat de la coalition de l'opposition soutiennent qu'ils ont gagné Rufisque Est, Nord, la Ville et le département. Une victoire rejetée BBY.



Selon Abdou Wone, coordonnateur adjoint de la coalition Yewwi Askan Wi à Rufisque, tous les procès verbaux sont remportés par sa coalition. Il a précisé que le candidat le Benno Bokk Yakar, Ismael Madior Fall a été largement battu.



De son coté, BBY revendique aussi la victoire. Et ce méli-mélo, concerne la très convoitée ville de Rufisque et le Conseil départemental.



Dans un communiqué publié lundi soir, des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ont évoqué une « tentative de hold-up », après la « chute » de la coalition BBY qu’ils accusent de vouloir « sauver certains de leurs candidats ».



La commission de recensement des votes qui a commencé ses travaux reste la seule structure capable d'édifier les Rufisquois sur les vainqueurs du scrutin.